Тищенко про тролінг від Дурнєва: гумору там немає, за ним стоять впливові люди

Народний депутат України від "Слуги народу" Микола Тищенко розповів, як ставиться до того, що його тролить блогер Олексій Дурнєв у своєму шоу на Youtube. На його думку, за ним стоять впливові люди.

В інтерв'ю для програми "Ходят слухи" з Раміною Есхакзай політик зізнався, що вирішив допомогти ведучому, коли про нього забули шанувальники. Тому блогер почав жартувати про ресторатора, щоб програма "Дурнев смотрит сторис" мала високі рейтинги (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Він хороший і талановитий хлопець. Тому ми домовилися трішки пограти в пас, і бачите, що з цього вийшло. Він став популярним", – поділився Тищенко.

Дурнєв тролить Тищенко в одному з випусків своєї програми Youtube Aleksey Durnev

Нардеп також відзначив, що тепер Дурнєв домовився з іншою впливовою людиною на вигідніших умовах, тому в його програмі продовжують виходити випуски, в яких Тищенка зазвичай показують не з найкращої сторони.

"Там (у програмі "Дурнев смотрит сторис". – Ред.) гумору вже немає, він просто злиться, хоч йому це не властиво. Коли він жартував, це було класно. Я йому підкидав різні ідеї, це працювало. А зараз він став заангажованим. Я знаю, хто за ним стоїть", – додав Тищенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутат Київради від ВО "Свобода" Ігор Мірошниченко звинуватив нардепа Миколу Тищенка в спробі підкупу киян перед місцевими виборами за допомогою "краденого піску".