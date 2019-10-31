Тищенко – мавпа, Дорн –Дракула: як вбиралися українські зірки на Геловін рік тому

Традиційно свято нечистої сили Геловін (Відьмину ніч) відзначають з 31 жовтня на 1 листопада. Багато артистів відвідують вечірки і приміряють на себе незвичайні образи.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як виглядали зірки на святкуванні Геловіна в 2018 році.

Анна Трінчер

Надя Дорофєєва

Тіна Кароль

Потап і Даша Астаф'єва

Провідна Катя Осадча

Леся Нікітюк в образі Мерилін Монро

Микола Тищенко з дружиною

Володимир Остапчук з дружиною

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL запропонував ідеї моторошних поздоровлень з Геловіном і оригінального Гелловіну манікюру.

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