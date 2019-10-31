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31 жовтня • оновлено в 12:24
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Тищенко – мавпа, Дорн –Дракула: як вбиралися українські зірки на Геловін рік тому

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Традиційно свято нечистої сили Геловін (Відьмину ніч) відзначають з 31 жовтня на 1 листопада. Багато артистів відвідують вечірки і приміряють на себе незвичайні образи.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як виглядали зірки на святкуванні Геловіна в 2018 році.

Тищенко – мавпа, Дорн –Дракула: як вбиралися українські зірки на Геловін рік тому
Новини
Страшне свято: як і коли в Україні відзначатимуть Геловін

Анна Трінчер

Бууу! Ви придумали вже ким будете на Halloween? Пиши в коментарях;) Я поки, що такий вампір, як тобі? У мене класна новина! ТЕПЕР ТВОЯ ЛЮБИМАЯ ПІСНЯ МОЖЕ СТОЯТИ МІСЦЕ нудно Гудков ❤️ Готовий? Тоді лови: # аулюбвінетувозраста❤️ Кіевстар- код 112291 на номер 465 Vodafone- код 00147224 на номер 700 Love story❤️ Кіевстар- код 112292 на номер 465 Vodafone- код 00147223 на номер 700 Чи не бойся❤️ Кіевстар- код 112473 на номер 465 Vodafone- 00147390 на номер 700 Дякую за таку нереальну роботу: Ph: @andrewwhiteph Mua: @ go.matskevich Hair: @ bq.asya

Публікація від Anna Trincher (@annatrincher_official)

Надя Дорофєєва

Тіна Кароль

Потап і Даша Астаф'єва

Провідна Катя Осадча

Леся Нікітюк в образі Мерилін Монро

Микола Тищенко з дружиною

Володимир Остапчук з дружиною

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL запропонував ідеї моторошних поздоровлень з Геловіном і оригінального Гелловіну манікюру.

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Тема
Хеллоуїн
Особи
Тіна Кароль Микола Тищенко Володимир Остапчук Катерина Осадча Олексій Потапенко (Потап) Надія Дорофєєва Даша Астаф'єва
Місце
Україна
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