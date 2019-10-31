Тищенко – мавпа, Дорн –Дракула: як вбиралися українські зірки на Геловін рік тому

Традиційно свято нечистої сили Геловін (Відьмину ніч) відзначають з 31 жовтня на 1 листопада. Багато артистів відвідують вечірки і приміряють на себе незвичайні образи.
OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як виглядали зірки на святкуванні Геловіна в 2018 році.
Анна Трінчер
Бууу! Ви придумали вже ким будете на Halloween? Пиши в коментарях;) Я поки, що такий вампір, як тобі? У мене класна новина! ТЕПЕР ТВОЯ ЛЮБИМАЯ ПІСНЯ МОЖЕ СТОЯТИ МІСЦЕ нудно Гудков ❤️ Готовий? Тоді лови: # аулюбвінетувозраста❤️ Кіевстар- код 112291 на номер 465 Vodafone- код 00147224 на номер 700 Love story❤️ Кіевстар- код 112292 на номер 465 Vodafone- код 00147223 на номер 700 Чи не бойся❤️ Кіевстар- код 112473 на номер 465 Vodafone- 00147390 на номер 700 Дякую за таку нереальну роботу: Ph: @andrewwhiteph Mua: @ go.matskevich Hair: @ bq.asya
Надя Дорофєєва
Тіна Кароль
Потап і Даша Астаф'єва
Провідна Катя Осадча
Леся Нікітюк в образі Мерилін Монро
Микола Тищенко з дружиною
Володимир Остапчук з дружиною
Хеловінское, первісне. Було дико у всіх сенсах. @nikolaytyshchenko @allabonya @yuriy_tkach @biedniakov @lesia_nikituk Нашу таємницю я заберу з собою, якщо ви не видалили всі сторіз😂 Як то кажуть: what happens in Сейф, stays in Сейф. #helloween # сейф #planetoftheapes
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL запропонував ідеї моторошних поздоровлень з Геловіном і оригінального Гелловіну манікюру.
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