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Тищенко – Крапівіній: вам з-за поребрика видніше, кому допомагати в українському шоубізі

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
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Микола Тищенко різко звернувся до Нателли Крапівіної

Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко різко звернувся до продюсерки співачки Світлани Лободи Нателли Крапівіної після того, як вона розкритикувала його за підтримку українських зірок в умовах карантину.

У своєму Telegram-каналі політик заявив, що після мітингу представників шоу-бізнесу Верховна Рада ухвалила рішення розглянути зміни до Податкового кодексу, щоб артисти отримали чіткий план дій, як працювати в умовах карантину.

"Інформую своїх "друзів", хто бризкав гаслами і жовчю. Особливо хочу передати привіт нашій московській подрузі Нателлі Крапівіній. Вам з-за поребрика "видніше", кому допомагати в українському шоу-бізнесі, а кому – ні. Але ми з вами не згодні", – наголосив Тищенко.

Заява Тищенко про підтримку українського шоу-бізнесу.

Нагадаємо, нардеп на своїй сторінці у Facebook раніше підтримав мітинг зірок і відзначив, що не можна дати померти українському шоу-бізнесу. У коментарях Крапівіна розкритикувала Тищенка, заявивши, що потрібно "країну з колін піднімати", а не ходити на акції протесту артистів.

Тищенко підтримав українських зірок.
Тищенко посперечався з Крапівіною.

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шоу-бизнесзіркиНателла КрапівінаМикола Тищенко
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