Тищенко – Крапівіній: вам з-за поребрика видніше, кому допомагати в українському шоубізі

Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко різко звернувся до продюсерки співачки Світлани Лободи Нателли Крапівіної після того, як вона розкритикувала його за підтримку українських зірок в умовах карантину.

У своєму Telegram-каналі політик заявив, що після мітингу представників шоу-бізнесу Верховна Рада ухвалила рішення розглянути зміни до Податкового кодексу, щоб артисти отримали чіткий план дій, як працювати в умовах карантину.

"Інформую своїх "друзів", хто бризкав гаслами і жовчю. Особливо хочу передати привіт нашій московській подрузі Нателлі Крапівіній. Вам з-за поребрика "видніше", кому допомагати в українському шоу-бізнесі, а кому – ні. Але ми з вами не згодні", – наголосив Тищенко.

Нагадаємо, нардеп на своїй сторінці у Facebook раніше підтримав мітинг зірок і відзначив, що не можна дати померти українському шоу-бізнесу. У коментарях Крапівіна розкритикувала Тищенка, заявивши, що потрібно "країну з колін піднімати", а не ходити на акції протесту артистів.

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