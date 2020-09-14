Тищенко – Крапівіній: вам з-за поребрика видніше, кому допомагати в українському шоубізі

Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко різко звернувся до продюсерки співачки Світлани Лободи Нателли Крапівіної після того, як вона розкритикувала його за підтримку українських зірок в умовах карантину.
У своєму Telegram-каналі політик заявив, що після мітингу представників шоу-бізнесу Верховна Рада ухвалила рішення розглянути зміни до Податкового кодексу, щоб артисти отримали чіткий план дій, як працювати в умовах карантину.
"Інформую своїх "друзів", хто бризкав гаслами і жовчю. Особливо хочу передати привіт нашій московській подрузі Нателлі Крапівіній. Вам з-за поребрика "видніше", кому допомагати в українському шоу-бізнесі, а кому – ні. Але ми з вами не згодні", – наголосив Тищенко.
Нагадаємо, нардеп на своїй сторінці у Facebook раніше підтримав мітинг зірок і відзначив, що не можна дати померти українському шоу-бізнесу. У коментарях Крапівіна розкритикувала Тищенка, заявивши, що потрібно "країну з колін піднімати", а не ходити на акції протесту артистів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
співачка Оля Полякова обурилася, що її концерт 1-го вересня в Білій Церкві скасували, а тоді в Києві виступав російський співак Jony без дотримання правил безпеки.
Артистку підтримала Alyona Alyona і записала відеозвернення до влади, в якому попросила створити план виходу з кризи для музичної індустрії.
3 вересня українські зірки вийшли на протест під стіни Кабміну. Вони виступили проти вибіркових карантинних обмежень і дискримінації організаторів концертів.
Протести артистів подіяли і Верховна Рада найближчим часом розгляне проєкт закону про підтримку шоу-бізнесу.
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