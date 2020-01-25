Тіні Кароль – 35: найсексуальніші образи зірки

Українська співачка Тіна Кароль 25 січня відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 35 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив згадати найсексуальніші образи артистки і показати, як вона виглядала на початку своєї кар'єри (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

фото: ТСН

Тіна Кароль (уроджена Тетяна Ліберман) народилася 25 січня 1985 року, в селищі Оротукан Магаданської області Росії.

У 1991 році разом з батьками Тіна переїхала до Івано-Франківська, де, крім звичайної, вчилася в музичній школі. Продовжила навчання в Київському інституті музики імені Глієра на факультеті співу за спеціальністю естрадного вокалу. Скінчила факультет менеджменту і логістики Національного авіаційного університету.

Тіна Кароль в юності KP.UA

Тіна Кароль в юності "Главред"

instagram.com/tinakaroll

В юності Тіна Кароль стала лауреаткою конкурсів і фестивалів "Золоті трембіти", "Юні зірки Прикарпаття" (1997), "Таланти твої, Україно" (1998), "Різдвяні зустрічі у Братів Блюзу", "Чорноморські ігри", "Золотий тік" , "Під однією зіркою" (1999), "Едельвейс", "Сім культур" (2001), де Тіна представляла Ізраїль, "Перший всеукраїнський конкурс артистів естради" (2002).

У 2005 році посіла друге місце на конкурсі "Нова хвиля" в Юрмалі, а також отримала приз від Алли Пугачової – 50 тисяч доларів. Ці гроші пішли на зйомки дебютного російськомовного кліпу "Выше облаков".

24smi.org

Навесні 2006 року Тіна Кароль випустила альбом Show me your love, потім пішли "Ноченька", "Полюс тяжіння", що став за три тижні "золотим".

З 2005 року Тіна Кароль – солістка Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України.

Як відомо, з піснею "Show Me Your Love" артистка представляла Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2006", де зайняла 7-ме місце.

У січні 2009 року Тіна Кароль отримала звання "Заслужена артистка України", а в лютому – нагороду "Найкрасивіша співачка України 2008" від конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт 2009".

Крім того, Кароль тричі визнавали найкрасивішою жінкою України за версією журналу Viva.

Артистка також входить до сотні найвпливовіших жінок України за версією журналу "Фокус". Найкраща виконавиця України 2015 і 2017 року за версією M1 Music Awards.

ТСН

ТСН

ТСН

ТСН

Співачка також виступала в ролі зіркового тренера у вокальних проектах телеканалу 1+1 "Голос. Діти" і "Голос країни". У 2017 році отримала звання "Народна артистка України", була ведучою проекту "Танці з зірками".

Що стосується особистого життя співачки, відомо, що 15 червня 2008 року вона вийшла заміж за свого продюсера Євгенія Огіра.

18 листопада 2008 Кароль народила свою першу дитину і назвала сина Веніаміном.

KP.UA

На жаль, 28 квітня 2013 року Євген Огір помер від раку.

В пам'ять про чоловіка Тіна Кароль провела всеукраїнський гастрольний тур "Сила любові і голосу", який завершився в лютому 2014 року.

Зараз співачка прагне не поширюватися про своє особисте життя. Останнім часом їй приписують роман з Даном Баланом.

Так, Тіна Кароль та Дан Балан в 2019 році були суддями "Голосу країни-9". А вже восени 2019 року вони разом на сцені виконали пісню "Додому". У 2020 році Тіна і Дан знову стали суддями 10 сезону шоу "Голос країни", де зірок помічають за фліртом один з одним.

Відзначимо, Тіна Кароль відома своєю благодійною діяльністю. У червні 2014 артистка відкрила і фінансує благодійний фонд "Полюс тяжіння", покликаний допомагати дитячим онкологічним відділенням в Україні.

У липні 2014 співачка відкрила благодійний інтернет-магазин на своєму сайті. Всі виручені гроші перераховуються в фонд "Полюс тяжіння".

instagram.com/tinakaroll

ТСН

ТСН

7 червня 2015 року, у фіналі пісенного проекту "Голос країни 5" Тіна Кароль подарувала квартиру в Києві своєму вихованцю Антону Копитіну, який з родиною через війну на Донбасі був змушений покинути Донецьк.

ТСН

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Тіна Кароль зізналася в почуттях до Дана Балана під час шоу "Голос країни-10", який стартував 19 січня.

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