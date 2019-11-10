Тіні Канделакі — 44: найгучніші романи телеведучої

Російська телеведуча Тіна Канделакі в неділю, 10 листопада, відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 44 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив пригадати найгучніші романи зірки з відомими чоловіками.

Особисте життя Тіни Канделакі завжди вирувало. Можливо, виною тому приголомшливо яскрава зовнішність і енергетика телеведучої. Втім, як виявилося, у відносинах з чоловіками їй постійно чогось не вистачало.

Тіна Канделакі Фото: instagram/tina_kandelaki

Перший чоловік зірки — бізнесмен і співвласник багатопрофільної клініки "АСКОН" Андрій Кондрахін. У шлюбі у пари народилося двоє дітей: донька Меланія і син Леонтій. Однак через 12 років спільного життя вони розлучилися. З чуток, Тіна та Андрій розірвали стосунки через зраду телеведучої з мільярдером Сулейманом Керімовим.

Тіна Канделакі та мільярдер Сулейман Керімов: історія відносин

Тіна Канделакі та Сулейман Керімов

Про роман телеведучої та мільярдера відомо не багато. Так, вперше коханців побачили разом в кінці 2005-го, а вже в наступному році Тіна стала щасливою власницею "ТЕФІ" від "Академії російського телебачення". За інформацією ЗМІ, саме Сулейман допоміг їй отримати цю премію. Крім того, чоловік телеведучої знав про зраду дружини.

"Андрій вже давно в курсі й досить спокійно ставиться до пригод своєї дружини. А Олександр Роднянський (продюсер - Ред.) тільки радий такому повороту в особистому житті телеведучої. Адже це допомогло телеканалу СТС отримати відразу декілька премій "ТЕФІ", — розповідала колега Канделакі.

Тіна Канделакі та Сулейман Керімов

У 2006 році пара відпочивала разом в Ніцці (Франція) і потрапила в автомобільну аварію. Мільярдер тоді отримав сильні опіки, закривши своїм тілом телеведучу. Зазначимо, що Канделакі спочатку наполегливо заперечувала свою присутність на відпочинку з Керімовим. Але через кілька років зізналася, що була там, а також назвала свій зв'язок з Сулейманом великою помилкою.

"Після тієї аварії в Ніцці я переосмислила своє життя... Розповіла дітям про зв'язок з Керімовим, коли вони підросли. І, звичайно, зазначила, що це моя велика помилка по життю", — розповідала раніше Канделакі.

Тіна Канделакі Фото: instagram/tina_kandelaki

Тіна Канделакі та глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров

Тіна Канделакі і Рамзан Кадиров Фото: sensum-club.pro

Кадиров і Канделакі познайомилися під час запису програми "Нереальна політика" у 2011 році, де глава Чечні зробив телеведучій зауваження з приводу її зовнішнього вигляду: "Ви дотрималися наших правил за зовнішнім виглядом? Ні, абсолютно. Ви занадто зухвало одягнені, тому я намагаюся не дивитися на вас".

Однак попри засудження, Кадиров з явним інтересом поглядав на дівчину в "занадто відвертому одязі", а пізніше Канделакі виклала відео, на якому в дружній обстановці, судячи з усього, в кафе, спілкувалася з Главою Чеченської Республіки. Вони були розслаблені та багато сміялися.

Звичайно, ніяких підтверджень цьому роману немає. Хоча свого часу телеведуча Ксенія Собчак говорила, що їх пов'язувала не тільки дружба: Тіна нібито відвідувала Арабські Емірати в компанії Глави Чечні та приймала від нього в подарунок ювелірні прикраси.

Тіна Канделакі і підприємець, засновник піар-компанії "Апостол" Василь Бровко

Уже у 2013 році почали говорити про те, що Канделакі завела роман з власником піар-компанії "Апостол" Василем Бровко. Він був не такий відомий, як деякі колишні чоловіки Тіни, однак непогано впливав на кар'єру телеведучої, розкручуючи її численні шоу.

Тіна Канделакі та Василь Бровко Фото: kp.ru

Зазначимо, що Тіна і Василь довгий час приховували свої відносини. Однак про них шепотілися всі співробітники "Апостол Медіа". Також актор Станіслав Садальський висловився про роман Бровко і Канделакі.

"Це справжній службовий роман! Вася залежить від неї, від її грошей. Можна сказати, Тіна купила це кохання. Їй не потрібні щирі почуття, міцні відносини. Вона в цьому плані абсолютно фригідна. Тіну влаштовує те, що цей хлопчик завжди під боком, але серйозних емоцій вона до нього точно не відчуває. Є, і добре — не вібратором же користуватися", — говорив Садальський.

Василь Бровко, Тіна Канделакі і Станіслав Садальський

Однак, попри те, що в любов між Канделакі і Бровко ніхто не вірив, вони одружилися у 2014 році і дотепер перебувають у шлюбі.

Василь Бровко і Тіна Канделакі Фото: instagram/tina_kandelaki

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тіна Канделакі вразила шанувальників відвертою фотосесією, показавши пишні груди.

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