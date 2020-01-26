"Тіна схвалює!" Учасниця "Голосу Країни" приревнувала Балана до Кароль

Учасниця другого ефіру шоу "Голос Країни" Крістіна Карабанова приревнувала Дана Балана до співачки Тіни Кароль. Так, після виступу до неї розвернулися два крісла: Потап і Настя Каменських і зоряний наставник з Молдови, якого та в результаті назвала Дракулою.

Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу.

Скріншот з відео

Дівчина назвалася Адою і вийшла на сцену в дуже незвичайному вбранні.

На питання Дана Балана чому дівчина постійно дивиться на Тіну Кароль вона відповіла, що ревнує його до співачки. Артист відповів, що "Тіна схвалює" і дівчина може не переживати.

Скріншот з відео

"Я настільки не люблю людей ображати. Мені хочеться, насправді, всім подарувати якомога більше своїх флюїдів любові. Але, я думаю, що все-таки Дракула мені ближче", - сказала дівчина звертаючись до Балана.

Сама Кароль зазначила, що не ревнує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка і суддя "Голосу країни-10" Тіна Кароль висміяла на шоу учасницю з Росії Василину Старшову.

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