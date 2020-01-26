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27 січня • оновлено в 00:00
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"Тіна схвалює!" Учасниця "Голосу Країни" приревнувала Балана до Кароль

2.1т
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Учасниця другого ефіру шоу "Голос Країни" Крістіна Карабанова приревнувала Дана Балана до співачки Тіни Кароль. Так, після виступу до неї розвернулися два крісла: Потап і Настя Каменських і зоряний наставник з Молдови, якого та в результаті назвала Дракулою.

Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу.

"Тіна схвалює!" Учасниця "Голосу Країни" приревнувала Балана до Кароль

Скріншот з відео

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Дівчина назвалася Адою і вийшла на сцену в дуже незвичайному вбранні.

На питання Дана Балана чому дівчина постійно дивиться на Тіну Кароль вона відповіла, що ревнує його до співачки. Артист відповів, що "Тіна схвалює" і дівчина може не переживати.

"Тіна схвалює!" Учасниця "Голосу Країни" приревнувала Балана до Кароль

Скріншот з відео

"Я настільки не люблю людей ображати. Мені хочеться, насправді, всім подарувати якомога більше своїх флюїдів любові. Але, я думаю, що все-таки Дракула мені ближче", - сказала дівчина звертаючись до Балана.

Сама Кароль зазначила, що не ревнує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка і суддя "Голосу країни-10" Тіна Кароль висміяла на шоу учасницю з Росії Василину Старшову.

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Автор
Марія Дідик
Особи
Дан Балан Тіна Кароль
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