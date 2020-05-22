Тіна Кароль знялася в сорочці на голе тіло: відверте фото

Крістіна Долматова люди 15:41, 22.05.2020

Українська співачка Тіна Кароль поділилася шанувальниками черговим відвертим знімком.

Так, на ньому зірка позувала в розстебнутій білій сорочці, яку одягла на голе тіло. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль
Фото: instagram/tina_karol
Тіна Кароль сексуально позує на камеру
Фото: instagram/tina_karol

Зазначимо, що фанати прийшли в захват від нового знімка співачки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Тіни Кароль, якими вона радувала шанувальників в мережі останнім часом.

Тіна Кароль засвітила пишні груди
Фото: instagram/tina_karol
Спокуслива Тіна Кароль
Фото: instagram/tina_karol
Тіна Кароль у відвертій фотосесії
Фото: instagram/tina_karol
Тіна Кароль повністю гола
Фото: instagram/tina_karol
Тіна Кароль показала "п'яту точку"
Фото: instagram/tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль завела мережу апетитними формами в білизні.

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