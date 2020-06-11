Відома українська співачка Тіна Кароль зіграє у продовженні комедійного серіалу "Великі Вуйки".

На перших фото зі знімального майданчика артистка постає у жіночних та звабливих образах, повідомив сайт ТСН.

За словами Кароль, сонце, друзі-колеги й творча атмосфера – це те, чого так їй бракувало під час карантину.

"Творча група дотримується норм адаптивного карантину, тож на майданчику не так багато акторів, як зазвичай, але робота і жарти кожного з команди заряджають гарним настроєм. Ми з Юрою Горбуновим виросли на Івано-Франківщині та вже давно дружимо, у нас багато спільного", – сказала вона.

ТСН

Співачка додала, що на майданчику "Великих Вуйок" почувається ніби в родинному колі.

Відомо, що зйомки другого сезону комедійного серіалу "Великі Вуйки" про життя і пригоди гуцулів Івана Петрука, Василя Микитюка, Штефка та Бодьо розпочалися цього тижня.

Актор та креативний продюсер проекту Юрій Горбунов розповів, що у новому сезоні, окрім уже відомих та улюблених героїв, на глядачів чекає і поява нових, ролі яких, зокрема, втілять на екрані популярні зірки українського шоу-бізнесу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик показала фото з-за лаштунків зйомок "Великих Вуйок 2".