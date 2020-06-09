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9 червня • оновлено в 04:26
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Тіна Кароль засвітила голі груди на пікантному фото

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Українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому засвітила голі груди.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в білому піджаку, під який не одягнула бюстгальтер. Свій образ Кароль доповнила штанами того ж кольору.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль засвітила пишні груди

Тіна Кароль засвітила пишні груди

Фото: instagram/tina_karol

Шанувальники не змогли пройти повз пікантного фото співачки, і засипали її компліментами.

Тіна Кароль засвітила голі груди на пікантному фото
Тіна Кароль засвітила голі груди на пікантному фото
Тіна Кароль засвітила голі груди на пікантному фото
Тіна Кароль засвітила голі груди на пікантному фото

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Тіни Кароль, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Тіна Кароль повністю гола

Тіна Кароль повністю гола

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль в пікантній фотосесії

Тіна Кароль в пікантній фотосесії

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль сексуально позує на камеру

Тіна Кароль сексуально позує на камеру

Фото: instagram/tina_karol

Спокуслива Тіна Кароль

Спокуслива Тіна Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль в пікантній фотосесії

Тіна Кароль в пікантній фотосесії

Фото: instagram/tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль вразила шанувальників спокусливим знімком. На ньому зірка позувала в білій подовженій сорочці на ліжку, продемонструвавши гарні ноги.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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