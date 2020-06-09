Тіна Кароль засвітила голі груди на пікантному фото

Українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому засвітила голі груди.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в білому піджаку, під який не одягнула бюстгальтер. Свій образ Кароль доповнила штанами того ж кольору.

Тіна Кароль Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль засвітила пишні груди Фото: instagram/tina_karol

Шанувальники не змогли пройти повз пікантного фото співачки, і засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Тіни Кароль, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Тіна Кароль повністю гола Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль в пікантній фотосесії Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль сексуально позує на камеру Фото: instagram/tina_karol

Спокуслива Тіна Кароль Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль в пікантній фотосесії Фото: instagram/tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль вразила шанувальників спокусливим знімком. На ньому зірка позувала в білій подовженій сорочці на ліжку, продемонструвавши гарні ноги.

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