Тіна Кароль вразила мережу відвертою "металевою" сукнею. Фото і відео

Тіна Кароль виступила в "металевій" сукні на Софійській площі.

Українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками знімками, на яких продемонструвала свій відвертий образ для виступу на Софійській площі.

Фотографії знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них артистка позує у шестикілограмовій сукні ручної роботи, яку зробили з 15 500 металевих намистин. На виготовлення вбрання знадобилося 180 годин (фото дивіться нижче).

Тіна Кароль виступила на Софійській площі у шестикілограмовій сукні Instagram Тіни Кароль

Відзначимо, до 29-річчя Дня Незалежності України MONATIK створив зіркове попурі пісень Made in Ukraine, в якому взяло участь 18 популярних артистів країни, зокрема і Тіна Кароль.

Сукню для Тіни Кароль виконали з металевих намистин Instagram Тіни Кароль

У фан-акаунті співачки також опублікували відео, на якому Тіна Кароль позує на камеру. Шанувальники засипали її компліментами.

"Неймовірна дівчина, магічний виступ! Гордість переповнює", "Приголомшливе плаття", "А мені подобається, стільки роботи. Просто не уявляю скільки пішло сил, та й вагу цю треба витримати", – написали в коментарях.

У мережі Кароль засипали компліментами Instagram Тіни Кароль

Шанувальники прийшли в захват від сукні Тіни Кароль Instagram Тіни Кароль

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк розкритикував зіркове попурі, яке виконали артисти в День Незалежності України. Він назвав підбір пісень "музичним несмаком".

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