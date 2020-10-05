Тіна Кароль вразила мережу сукнею з відвертими вирізами. Фото

Українська співачка Тіна Кароль постала в шостому ефірі шоу "Танці з зірками" в жовтій атласній сукні з відвертими вирізами. Образ знаменитості вразив мережу.

Так, до плаття артистка підібрала блискучі босоніжки на високих підборах, а також – масивні сережки. Відповідні знімки опубліковані на особистій сторінці Кароль в Instagram (фото дивіться нижче).

Відзначимо, що зірка з'явилася на шоу в сукні від української дизайнерки Olya Mak, вартість якої становить 10 тисяч гривень. У мережі шанувальники вже назвали цей образ найкращим за всі шість випусків четвертого сезону танцювального проєкту.

Кароль позувала в жовтій атласній сукні. Instagram Тіни Кароль

"Нескінченно готова дивитися на щасливу Тіну", "Наш промінчик сонця", "Неймовірна красуня", "Космічно зваблива", "Як гарно, витончено", – написали в коментарях.

Шанувальники в захваті від образу Тіни Кароль. Instagram Тіни Кароль

У мережі співачку засипали компліментами. Instagram Тіни Кароль

Тіна Кароль вразила мережу відвертим образом на шоу "Танці з зірками": дивитися інші фото

Кароль підкорила ефектним образом. Instagram Тіни Кароль

Тіна Кароль в платті від українського бренду. Instagram Тіни Кароль

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль, яка у 2013 році втратила чоловіка Євгена Огіра, зізналася, що готова до нових відносин. Вона також розповіла, який чоловік може завоювати її серце.