Тіна Кароль вразила мережу сукнею з відвертими вирізами. Фото

Українська співачка Тіна Кароль постала в шостому ефірі шоу "Танці з зірками" в жовтій атласній сукні з відвертими вирізами. Образ знаменитості вразив мережу.

Так, до плаття артистка підібрала блискучі босоніжки на високих підборах, а також – масивні сережки. Відповідні знімки опубліковані на особистій сторінці Кароль в Instagram (фото дивіться нижче).

Відзначимо, що зірка з'явилася на шоу в сукні від української дизайнерки Olya Mak, вартість якої становить 10 тисяч гривень. У мережі шанувальники вже назвали цей образ найкращим за всі шість випусків четвертого сезону танцювального проєкту.

"Нескінченно готова дивитися на щасливу Тіну", "Наш промінчик сонця", "Неймовірна красуня", "Космічно зваблива", "Як гарно, витончено", – написали в коментарях.

Тіна Кароль вразила мережу відвертим образом на шоу "Танці з зірками": дивитися інші фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль, яка у 2013 році втратила чоловіка Євгена Огіра, зізналася, що готова до нових відносин. Вона також розповіла, який чоловік може завоювати її серце.