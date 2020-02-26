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26 лютого • оновлено в 15:20
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Спокуслива Тіна Кароль вразила мережу фото в ліжку

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Українська співачка Тіна Кароль вразила шанувальників спокусливим знімком.

Так, на ньому зірка позувала в білій подовженій сорочці на ліжку, продемонструвавши гарні ноги. Відповідне фото Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль вразила фото в ліжку

Тіна Кароль вразила фото в ліжку

Фото: instagram/tina_karol

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Зазначимо, що прийшли в захват від нового знімка співачки. Вони засипали її компліментами.

"Хіба законно бути такою гарною?", "Втілення ніжності", "Така сексуальна", "Не можу відірвати очей", – написали люди.

Спокуслива Тіна Кароль вразила мережу фото в ліжку
Спокуслива Тіна Кароль вразила мережу фото в ліжку
Спокуслива Тіна Кароль вразила мережу фото в ліжку
Спокуслива Тіна Кароль вразила мережу фото в ліжку

Пропонуємо подивитися й на інші спокусливі фото Тіни Кароль, якими вона радувала шанувальників в мережі останнім часом.

Тіна Кароль засвітила пишні груди

Тіна Кароль засвітила пишні груди

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль в пікантній фотосесії

Тіна Кароль в пікантній фотосесії

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль у відвертій білизні

Тіна Кароль у відвертій білизні

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль сексуально позує на камеру

Тіна Кароль сексуально позує на камеру

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль повністю гола

Тіна Кароль повністю гола

Фото: instagram/tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль завела мережу апетитними формами в білизні.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
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