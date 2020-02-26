Спокуслива Тіна Кароль вразила мережу фото в ліжку

Українська співачка Тіна Кароль вразила шанувальників спокусливим знімком.

Так, на ньому зірка позувала в білій подовженій сорочці на ліжку, продемонструвавши гарні ноги. Відповідне фото Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль вразила фото в ліжку Фото: instagram/tina_karol

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Зазначимо, що прийшли в захват від нового знімка співачки. Вони засипали її компліментами.

"Хіба законно бути такою гарною?", "Втілення ніжності", "Така сексуальна", "Не можу відірвати очей", – написали люди.

Пропонуємо подивитися й на інші спокусливі фото Тіни Кароль, якими вона радувала шанувальників в мережі останнім часом.

Тіна Кароль засвітила пишні груди Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль в пікантній фотосесії Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль у відвертій білизні Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль сексуально позує на камеру Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль повністю гола Фото: instagram/tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль завела мережу апетитними формами в білизні.

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