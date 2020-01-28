Тіна Кароль впізнала? Дар’я Петрожицька збентежила кумівством на шоу "Голос"

На останньому ефірі вокального шоу "Голос" з піснею "Голубка" Vivienne Mort відзначилася молода актриса Дар’я Петрожицька, що здобула популярність після серіалу "Папік".

Але у багатьох глядачів виникли питання до її успіху на конкурсі.

Відзначається, що Петрожицькаприйшла на сліпі прослуховування і виконала трек, який був саундтреком до її єдиної дійсно успішної ролі як актриси.

При цьому цікаво буде згадати, що головну роль в серіалі "Папік" дівчина отримала "випадково" і без конкурсу, сценарій писали вже відразу під неї, хоча режисер іншого серіалу 95 Кварталу "Слуга народу" стверджував, що його б кастинг актриса не пройшла.

В результаті вокальних потуг Дар'ї на "Голосі" до неї повернулася тільки Тіна Кароль, інші не були під враженням.

Але ентузіазму Кароль вистачило на всіх, оскільки вона відразу ж стрімко пішла до сцени обніматися з дівчиною, після чого взяла її в свою команду.

Дивіться, як це було, на відео:

Цікаво, що, на думку ряду глядачів, Петрожицька заспівала посередньо, і не заслуговує таких похвал.

Зокрема, дехто вирішив, що Тіна Кароль все ж перестаралася.

"Тобто Тіна не повернулася, коли співала маленька дівчинка, а тут вона прям впізнала її", "Нічого особливого, звичайний вокал, та й так набридли "свої", - пишуть в мережі.

У той же час, справедливо буде зауважити, що виступ Петрожицької, як і її простота, зібрали досить багато і позитивних відгуків:

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль шокувала мережу своїм "секретом" краси.

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