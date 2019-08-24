Тіна Кароль виконала гімн на даху в центрі Києва: фото і відео

Відома співачка, народна артистка України Тіна Кароль виконала гімн під час урочистого святкування Дня незалежності в Києві.

Фото і відео з'явилися в мережі. Кароль співала гімн з даху консерваторії. Їй акомпанував відомий піаніст Мирослав Скорик. Також на Майдані виконала реп виконавиця Аліна Паш.

У мережі з'явилося повне відео виконання гімну на Майдані Незалежності:

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський раніше заявив про намір відмовитися від проведення військового параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Рішення викликало обурення в українців – вони зареєстрували петицію з вимогою провести парад. Ветерани АТО в свою чергу пообіцяли організувати власний парад без участі влади.

Після цього глава Офісу президента Андрій Богдан анонсував замість параду Хода Переваги, в якому мають взяти участь представники різних родів військ ЗСУ, ветерани АТО, а також "медики, вчителі, спортсмени, дипломати і волонтери".

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