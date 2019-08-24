Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Тіна Кароль виконала гімн на даху в центрі Києва: фото і відео

21.5т Читати матеріал російською

Відома співачка, народна артистка України Тіна Кароль виконала гімн під час урочистого святкування Дня незалежності в Києві.

Фото і відео з'явилися в мережі. Кароль співала гімн з даху консерваторії. Їй акомпанував відомий піаніст Мирослав Скорик. Також на Майдані виконала реп виконавиця Аліна Паш.

Тіна Кароль виконала гімн на даху в центрі Києва: фото і відео
Новини
День Незалежності: зірки, які найсильніше розчарували Україну в 2019 році
Тіна Кароль виконала гімн на даху в центрі Києва: фото і відео
Тіна Кароль виконала гімн на даху в центрі Києва: фото і відео

У мережі з'явилося повне відео виконання гімну на Майдані Незалежності:

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський раніше заявив про намір відмовитися від проведення військового параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Рішення викликало обурення в українців – вони зареєстрували петицію з вимогою провести парад. Ветерани АТО в свою чергу пообіцяли організувати власний парад без участі влади.

Після цього глава Офісу президента Андрій Богдан анонсував замість параду Хода Переваги, в якому мають взяти участь представники різних родів військ ЗСУ, ветерани АТО, а також "медики, вчителі, спортсмени, дипломати і волонтери".

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Читайте всі новини по темі "День Незалежності" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
День Незалежності свята Парад на День Незалежності
Особи
Тіна Кароль Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Тег
свято
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
26
9
Смішно
9
Цікаво
12
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...