Тіна Кароль вагітна? Мережу спантеличив її кругленький живіт

Українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників відео, на якому помітний кругленький живіт. Так, вона позувала в незвичайній сукні, яка підкреслила її фігуру.

Ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram-Stories.

Новини Спокуслива Тіна Кароль вразила мережу фото в ліжку

У такому вбранні Кароль виступила на "Великому весняному концерті".

Зазначимо, що чутки про роман Тіни Кароль і Дана Балана тривають вже кілька років. Так, артисти постійно фліртують і підігрівають розмови про це.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль завела мережу апетитними формами в білизні.

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