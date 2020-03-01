Головна Новини
1 березня • оновлено в 10:49
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Тіна Кароль вагітна? Мережу спантеличив її кругленький живіт

3.5т
Читати матеріал російською

Українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників відео, на якому помітний кругленький живіт. Так, вона позувала в незвичайній сукні, яка підкреслила її фігуру.

Ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram-Stories.

Тіна Кароль вагітна? Мережу спантеличив її кругленький живіт
Новини
Спокуслива Тіна Кароль вразила мережу фото в ліжку
Тіна Кароль вагітна? Мережу спантеличив її кругленький живіт

У такому вбранні Кароль виступила на "Великому весняному концерті".

Зазначимо, що чутки про роман Тіни Кароль і Дана Балана тривають вже кілька років. Так, артисти постійно фліртують і підігрівають розмови про це.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль завела мережу апетитними формами в білизні.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги