Тіна Кароль – українкам: нас вчили бути скромнішими, ніж потрібно

Популярна українська співачка Тіна Кароль випустила свою першу колекцію взуття спільно з відомим брендом Kachorovska. Артистка розповіла, що на це її надихнули українки.

За її словами, дівчат вчили бути скромнішими, ніж потрібно. А наші жінки – фантастичні, тому їм час додати любові до себе. Про це знаменитість написала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Виконавиця зазначила, що їхній головний меседж – це те, що всередині кожної жінки є любов до себе та щастя. Тому не потрібно чекати ідеального моменту, а створювати свято зараз.

Також вона зазначила, що колекція вийде у вільний продаж із 7 грудня.

Нагадаємо, що Тіна Кароль має велику кількість нагород і премій. Також вона в 2006 році представляла Україну на Євробаченні. Крім того, артистка вже кілька років є тренеркою шоу "Голос країни" і "Голос. Діти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками знімками, на яких позувала в обтягуючій чорній сукні з відкритою спиною.