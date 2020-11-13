Тіна Кароль розповіла про образу на "Квартал 95": названо причину

Софія Ковнір Люди 19:48, 13.11.2020 Оновлено: 21:01, 13.11.2020

Українська співачка Тіна Кароль відверто розповіла, чому її образив виступ "Кварталу 95".

За її словами, зараз вона все сприймає та переживає набагато легше. Про це артистка заявила в програмі "ЖВЛ" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У них була сцена про пісню "Ноченька". І в той момент я не те, що образилася, але мені було неприємно. Пам'ятаю, як хлопці говорили: "Тіно, ми нічого такого не мали на увазі". А зараз я навчилася все сприймати легше", – розповіла співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками черговим пікантним фото.

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