Тіна Кароль розповіла про образу на 'Квартал 95': названа причина

Українська співачка Тіна Кароль відверто розповіла, чому її образив виступ "Кварталу 95".

За її словами, зараз вона все сприймає та переживає набагато легше. Про це артистка заявила в програмі "ЖВЛ" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У них була сцена про пісню "Ноченька". І в той момент я не те, що образилася, але мені було неприємно. Пам'ятаю, як хлопці говорили: "Тіна, ми нічого такого не мали на увазі". А зараз я навчилася все сприймати легше", – розповіла співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками черговим пікантним фото.