Тіна Кароль розповіла деталі співпраці з репером Snoop Dogg

Українська співачка Тіна Кароль розповіла про те, як виникла ідея записати спільну пісню Blow Your Mind з американським репером Snoop Dogg, прем'єра якої відбудеться 28 серпня.

Як зізналася знаменитість у програмі "Сніданок з 1+1", у 2019 році вона підписала контракт з незалежним лейблом у США, щоб записати альбом англійською мовою. І одного разу до неї зателефонував представник фірми звукозапису і повідомив, що Snoop Dogg запише з нею композицію (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тіна Кароль записала зі Snoop Dogg спільний трек Instagram Тіни Кароль

"Потім мені кажуть: "У тебе є година, щоб ти записала свій фрагмент, придумала музику і слова". Я використала пісню нашого українського автора, з яким співпрацюю, вклала, заспівала, написала текст. Все. Це саме той момент, коли ти можеш все життя готуватися, щоб за одну годину впоратися з завданням", – поділилася Кароль.

Співачка також дала пораду учасникам музичних конкурсів, щоб вони завжди були готові взяти на себе відповідальність щодо своєї кар'єри. Адже в будь-який момент їм можуть, як і Тіні, запропонувати важливу співпрацю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль поділилася з шанувальниками знімками, на яких продемонструвала шестикілограмову сукню ручної роботи для виступу на Софійській площі. На виготовлення вбрання знадобилося 180 годин