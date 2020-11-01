Тіна Кароль прокоментувала чутки про свою вагітність

Українська співачка Тіна Кароль відповіла шанувальникам на припущення про її вагітність.

Нещодавно артистка в одному з інтерв'ю зізналася, що мріє стати мамою вдруге і хоче народити доньку.

В інтерв'ю для Осадчої в "Світському житті" Кароль прокоментувала чутки про свою вагітність.

"Катя, я не вагітна, на жаль", – щиро відповіла зірка.

Крім того, знаменитість додала, що хотіла, щоб це відбулося "якомога незаплановано".

До слова, Кароль виховує 11-річного сина Веніаміна від першого шлюбу з чоловіком Євгеном Огіром, який помер від раку 2013 року.

Тіна Кароль і її син Веніамін. Instagram Тіни Кароль

За цей час у зірки не було ніяких публічних стосунків, а її роман з колегою по шоу "Голос країни" Даном Баланом досі залишається таємницею, адже жоден з артистів не підтвердив його офіційно.

Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль поділилася архівними кадрами зі свого весілля з Євгеном Огіром.