Тіна Кароль презентувала пісню зі Snoop Dogg і викликала фурор в мережі

Олена Кордунова Люди 10:58, 28.08.2020 Оновлено: 11:07, 28.08.2020

Українська співачка Тіна Кароль і всесвітньо відомий репер Snoop Dogg презентували спільний трек Blow Your Mind.

Композиція викликала ажіотаж в мережі – в коментарях під роликом більшість користувачів висловили своє захоплення на адресу Тіни. Відео опубліковане на YouTube (щоб подивитися ролик, доскролльте новину до кінця).

Разом з Тіною Кароль та Snoop Dogg в записі треку взяли участь американські виконавці Luca Dayz і LOE. Luca Dayz також виступив в ролі аранжувальника і продюсера.

Тіна Кароль презентувала пісню зі Snoop Dogg.
YouTube

Користувачі мережі висловили своє захоплення на адресу Тіни і високо оцінили дует зі всесвітньо відомим музикантом.

Користувачі бисказалі захоплення на адресу Тіни Кароль.
YouTube
У мережі розхвалили дует Тіни Кароль і Snoop Dogg.
YouTube
Тіна Кароль і Snoop Dogg записали спільний трек.
YouTube

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розповіла про те, як виникла ідея записати спільну пісню Blow Your Mind.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль поділилася з шанувальниками знімками, на яких продемонструвала шестикілограмову сукню ручної роботи для виступу на Софійській площі. На виготовлення вбрання витратили 180 годин.

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