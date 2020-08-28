Тіна Кароль презентувала пісню зі Snoop Dogg і викликала фурор в мережі

Українська співачка Тіна Кароль і всесвітньо відомий репер Snoop Dogg презентували спільний трек Blow Your Mind.

Композиція викликала ажіотаж в мережі – в коментарях під роликом більшість користувачів висловили своє захоплення на адресу Тіни. Відео опубліковане на YouTube (щоб подивитися ролик, доскролльте новину до кінця).

Разом з Тіною Кароль та Snoop Dogg в записі треку взяли участь американські виконавці Luca Dayz і LOE. Luca Dayz також виступив в ролі аранжувальника і продюсера.

Тіна Кароль презентувала пісню зі Snoop Dogg YouTube

Користувачі мережі висловили своє захоплення на адресу Тіни і високо оцінили дует зі всесвітньо відомим музикантом.

Користувачі бисказалі захоплення на адресу Тіни Кароль YouTube

У мережі розхвалили дует Тіни Кароль і Snoop Dogg YouTube

Тіна Кароль і Snoop Dogg записали спільний трек YouTube

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розповіла про те, як виникла ідея записати спільну пісню Blow Your Mind.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль поділилася з шанувальниками знімками, на яких продемонструвала шестикілограмову сукню ручної роботи для виступу на Софійській площі. На виготовлення вбрання витратили 180 годин.

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