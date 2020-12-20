Тіна Кароль представила ювілейний альбом "Найти своих": слухати онлайн

Obozrevatel Люди 12:36, 20.12.2020 Оновлено: 12:54, 20.12.2020

Відома українська співачка Тіна Кароль представила новий ювілейний альбом на честь п'ятнадцятиріччя своєї музичної кар'єри "Найти своих".

Про це знаменитість повідомила на своїй офіційній сторінці в Instagram. Також зірка опублікувала ролик, в якому постала в чуттєвому образі: у білій майці та з легким нюдовим макіяжем на обличчі.

У ролику в Instagram також прозвучали перші рядки з пісні "Найти своих".

"Виявилося, щастя в простому криється, знайти своїх і заспокоїтися ... Сумую сильно ... Чекаю зустрічі з вами", – підписала відео у фотоблозі співачка.

Крім того, знаменитість повідомила, що новий альбом можна вже прослухати у вільному доступі на різних стрімінгових платформах.

До речі, ювілейний альбом Кароль складається з найпопулярніших хітів зірки за всю 15-річну кар'єру. Їх запис пройшов під час ювілейного туру співачки.

Слухати онлайн альбом Тіни Кароль "Найти своих":

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль представила обкладинку альбому, на якій вона з'явилася повністю оголеною.

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