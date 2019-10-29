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30 жовтня • оновлено в 02:23
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Тіна Кароль показала змужнілого сина: фото

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Українська співачка Тіна Кароль показала змужнілого сина Веніаміна від покійного чоловіка Євгена Огіра.

Так, артистка прийшла разом з ним на зустріч з Viva! Зазначимо, що Кароль прикрасила обкладинку журналу і разом з Веніаміном дала інтерв'ю. У ньому хлопчик розповів про свої захоплення і зізнався, що б він хотів найбільше на день народження.

Тіна Кароль та її син Веніамін

Тіна Кароль та її син Веніамін

Фото: liza.ua

"На свій день народження я хочу, щоб мама була поруч. І ще хочу знову побувати з нею на Маврикії... Захоплення? Після школи граю на барабанах, на фортепіано. Займаюся фехтуванням, регбі, танцюю в українському клубі гопак. Зі своїми друзями я трохи граю онлайн, мені це подобається. Minecraft, Fortnite..." — розповів Веніамін.

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Син Тіни Кароль

Син Тіни Кароль

Фото: Viva!

Нагадаємо, що син Тіни Кароль вже кілька років навчається в школі Великобританії. Хлопчик відразу пішов до другого класу і відмінно вписався в англомовний колектив. Живе Веніамін в українській родині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль розкрила подробиці виховання Веніаміна, розповівши, чому хлопчик припинив розмовляти російською мовою.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
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