Тіна Кароль поділилася архівними кадрами зі свого весілля з Євгеном Огіром

15 червня у 2008-му році українська співачка Тіна Кароль вийшла заміж за продюсера Євгена Огіра, який помер сім років тому. Сьогодні було оприлюднено архівні кадри з весілля.

Ролик, який не може не розчулити, з'явився у фан-Instagram співачки.

На кадрах можна побачити, як Тіна Кароль із Євгеном Огіром одружуються, фотографуються біля пам'яток Києва і вінчаються.

"15 червня, 12 років тому відбулося весілля Тіни Кароль та Євгена Огіра. Ексклюзивні кадри вінчання і весілля! Посміхатися і радіти життю!" – йдеться в описі під відео.

Співачка розповіла про цей день і у своєму Instagram: вона оприлюднила свої фото і підписала їх:

"15 червня – мій особливий день, і я не перестану посміхатися і радіти життю".

Тіна Кароль

Зазначимо, Євген Огір, відомий продюсер, помер у квітні 2013-го року від раку. Тіна Кароль сама виховує 11-річного сина Веніаміна, який схожий на батька і навчається в Британії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тіна Кароль зніметься у серіалі разом з Юрієм Горбуновим.