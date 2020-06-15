Тіна Кароль поділилася архівними кадрами зі свого весілля з Євгеном Огіром
Тина Кароль
15 червня у 2008-му році українська співачка Тіна Кароль вийшла заміж за продюсера Євгена Огіра, який помер сім років тому. Сьогодні було оприлюднено архівні кадри з весілля.
Ролик, який не може не розчулити, з'явився у фан-Instagram співачки.
На кадрах можна побачити, як Тіна Кароль із Євгеном Огіром одружуються, фотографуються біля пам'яток Києва і вінчаються.
"15 червня, 12 років тому відбулося весілля Тіни Кароль та Євгена Огіра. Ексклюзивні кадри вінчання і весілля! Посміхатися і радіти життю!" – йдеться в описі під відео.
Співачка розповіла про цей день і у своєму Instagram: вона оприлюднила свої фото і підписала їх:
"15 червня – мій особливий день, і я не перестану посміхатися і радіти життю".
Тіна Кароль
Зазначимо, Євген Огір, відомий продюсер, помер у квітні 2013-го року від раку. Тіна Кароль сама виховує 11-річного сина Веніаміна, який схожий на батька і навчається в Британії.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тіна Кароль зніметься у серіалі разом з Юрієм Горбуновим.