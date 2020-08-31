Тіна Кароль оголила груди у відвертому вбранні і вразила мережу

Українська поп-діва Тіна Кароль викликала захват серед своїх шанувальників відвертим вбранням, що продемонструвало її груди.

У сексуальному образі артистка з'явилася на першому прямому ефірі шоу "Танці з зірками". Спокусливими знімками Кароль поділилася на особистій сторінці в Instagram.

Її плаття з глибокими вирізами в зоні декольте і під грудьми, спровокувало ажіотаж в мережі. Багато шанувальників назвали співачку "білої королевою" і залишили в коментарях під фото масу компліментів.

Кароль з'явилася в прямому ефірі "Танців з зірками" у відвертому вбранні Instagram Тіни Кароль

Артистка вразила шанувальників пікантним вбранням Instagram Тіни Кароль

Пікантні знімки Кароль розбурхали мережу Instagram Тіни Кароль

"Боже, яка гарна! Тіна, ну що ж ви творите ?! Просто шикарна", – висловили захоплення користувачі.

"Мій затуманений розум не здатний аналізувати ці фотографії", – жартома похвалили Тіну Кароль інші.

Фанати висловили компліменти Тіні Кароль Instagram Тіни Кароль

Шанувальники Кароль засипали її компліментами Instagram Тіни Кароль

Шанувальники були захоплені фото Тіни Кароль Instagram Тіни Кароль

Фото Тіни Кароль викликали захоплення в мережі Instagram Тіни Кароль

Відзначимо, всього за кілька годин з моменту публікації знімок зібрав понад 70 тисяч лайків від шанувальників артистки.

Кароль викликала ажіотаж в мережі Instagram Тіни Кароль

Співачка викликала фурор в мережі Instagram Тіни Кароль

Відверта сукня Тіни Кароль вразила шанувальників Instagram Тіни Кароль

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Тіна Кароль і всесвітньо відомий репер Snoop Dogg презентували спільний трек Blow Your Mind. Композиція викликала ажіотаж в мережі – в коментарях під роликом більшість користувачів висловили своє захоплення на адресу Тіни.