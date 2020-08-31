Тіна Кароль оголила груди у відвертому вбранні і вразила мережу
Українська поп-діва Тіна Кароль викликала захват серед своїх шанувальників відвертим вбранням, що продемонструвало її груди.
У сексуальному образі артистка з'явилася на першому прямому ефірі шоу "Танці з зірками". Спокусливими знімками Кароль поділилася на особистій сторінці в Instagram.
Її плаття з глибокими вирізами в зоні декольте і під грудьми, спровокувало ажіотаж в мережі. Багато шанувальників назвали співачку "білої королевою" і залишили в коментарях під фото масу компліментів.
"Боже, яка гарна! Тіна, ну що ж ви творите ?! Просто шикарна", – висловили захоплення користувачі.
"Мій затуманений розум не здатний аналізувати ці фотографії", – жартома похвалили Тіну Кароль інші.
Відзначимо, всього за кілька годин з моменту публікації знімок зібрав понад 70 тисяч лайків від шанувальників артистки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Тіна Кароль і всесвітньо відомий репер Snoop Dogg презентували спільний трек Blow Your Mind. Композиція викликала ажіотаж в мережі – в коментарях під роликом більшість користувачів висловили своє захоплення на адресу Тіни.