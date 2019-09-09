Тіна Кароль блиснула грудьми у відвертому вбранні: гаряче відео

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка стала ведучою шоу "Танці з зірками", в третьому ефірі вразила шанувальників відвертим вбранням.

Так, зірка вийшла на танцювальний паркет в розкішному вечірньому вбранні з дуже глибоким декольте, засвітивши пишні груди. Відповідне відео Кароль опублікувала у своїх Instagram-сторіз (дивіться нижче).

Тіна Кароль Фото з Instagram

Зазначимо, що до такого гарячого образу співачка підібрала взуття на підборах. Романтичне хвилясте волосся і макіяж з акцентом на червоні губи завершили образ Кароль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль вразила шанувальників знімками на пляжі в спокусливому купальнику.

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