Тіна Канделакі підколола Собчак після жарту про фотошоп

Російська телеведуча Тіна Канделакі підколола свою колегу Ксенію Собчак після її жарту про фотошоп.

Так, на особистій сторінці в Instagram вона опублікувала колаж, який складається з двох фото: відретушованого і без обробки. Зазначимо, що раніше подібний колаж виставила і Собчак, таким чином висміявши "подружок" за надмірне використання фотошопу.

"Хто там ображається? Хто там не вітається? Хто кого не впізнає? Мені б ваші проблеми", – написала Канделакі. До речі, шанувальники зазначили, що різниці між її знімками практично не видно.

Тіна Канделакі до і після ретушування (Instagram-акаунт Тіни Канделакі)

"А ви ще ображаєтеся, якщо я з кимось із вас, подружки, не вітаюся при зустрічі. Як нам впізнати один одного?" – писала раніше Собчак.

Ксенія Собчак до і після ретушування (Instagram-акаунт Ксенії Собчак)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведуча Ксенія Собчак розкритикувала публікацію колеги Тіни Канделакі про схуднення, назвавши її фігуру "лютим фотошопом".