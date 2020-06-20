Російська телеведуча Тіна Канделакі підколола свою колегу Ксенію Собчак після її жарту про фотошоп.

Так, на особистій сторінці в Instagram вона опублікувала колаж, який складається з двох фото: відретушованого і без обробки. Зазначимо, що раніше подібний колаж виставила і Собчак, таким чином висміявши "подружок" за надмірне використання фотошопу.

"Хто там ображається? Хто там не вітається? Хто кого не впізнає? Мені б ваші проблеми", – написала Канделакі. До речі, шанувальники зазначили, що різниці між її знімками практично не видно.

Тіна Канделакі до і після ретушування (Instagram-акаунт Тіни Канделакі)

"А ви ще ображаєтеся, якщо я з кимось із вас, подружки, не вітаюся при зустрічі. Як нам впізнати один одного?" – писала раніше Собчак.

Ксенія Собчак до і після ретушування (Instagram-акаунт Ксенії Собчак)

Тіна Канделакі підколола Собчак після жарту про фотошоп

Тіна Канделакі підколола Собчак після жарту про фотошоп

Тіна Канделакі підколола Собчак після жарту про фотошоп

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведуча Ксенія Собчак розкритикувала публікацію колеги Тіни Канделакі про схуднення, назвавши її фігуру "лютим фотошопом".