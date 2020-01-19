У Росії померла зірка КВН із команди "Город Пятигорск": останнє фото

У Москві в неділю, 19 січня, помер колишній учасник російської команди КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков.
Його не стало від гострого лімфобластного лейкозу, повідомив його друг Давид Мелік-Гусейнов на своїй сторінці у Facebook.
Гайдукову було 36 років. "І в світле свято Хрещення – пішов... Спи, друже. Ти дав енергію позитиву багатьом людям, робив їх щасливими. А все почалося давним-давно – ліцей в Іноземцево, КВН у П'ятигорську. Твої особисті проекти. Ти був атомною станцією. І згорів. Тепер – спи. Пам'ятаю. Ціную. Люблю", – написав Мелік-Гусейнов.
Тимур Гайдуков
Версія.Інфо
У середині вересня 2018 року Гайдуков повідомив в Instagram-акаунті, що лікарі поставили йому діагноз "гострий лімфобластний лейкоз".
Артист розповів, що проходить лікування в Москві. У жовтні 2019 року він повідомив про рецидив захворювання.
Тимур Гайдуков
Утро
Тимур Гайдуков
МК
Ще 9 січня Тимур опублікував фото з дружиною в Instagram і написав, що "бадьорий наскільки це можливо". Він подякував фоловерам за підтримку в боротьбі з хворобою.
10 січня на сторінці Гайдукова з'явилося повідомлення про те, що збір коштів на лікування закритий.
"Про стан: аналізи з ранку не дуже, піднялася температура, тому на вихідних у мене багато крапельниць", – написав росіянин у своєму останньому пості.
Останнє фото Гайдукова
instagram.com/timurwedding
Новина про смерть зірки КВН викликала бурхливу реакцію мережі. Свої співчуття висловили як колеги чоловіка, який останнім часом працював ведучим, так і не знайомі з ним особисто люди.
Колега Гайдукова по КВН Олександра Дубровіна опублікувала знімок Тимура з чорною стрічкою і написала: "Ох не таку наступну твою фотку сподівалася викласти!"
Скріншот
Додамо, команда "Город Пятигорск" – чемпіон Вищої Ліги КВН 2013 року.
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