У Росії померла зірка КВН із команди "Город Пятигорск": останнє фото

У Москві в неділю, 19 січня, помер колишній учасник російської команди КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков.

Його не стало від гострого лімфобластного лейкозу, повідомив його друг Давид Мелік-Гусейнов на своїй сторінці у Facebook.

Гайдукову було 36 років. "І в світле свято Хрещення – пішов... Спи, друже. Ти дав енергію позитиву багатьом людям, робив їх щасливими. А все почалося давним-давно – ліцей в Іноземцево, КВН у П'ятигорську. Твої особисті проекти. Ти був атомною станцією. І згорів. Тепер – спи. Пам'ятаю. Ціную. Люблю", – написав Мелік-Гусейнов.

Тимур Гайдуков Версія.Інфо

У середині вересня 2018 року Гайдуков повідомив в Instagram-акаунті, що лікарі поставили йому діагноз "гострий лімфобластний лейкоз".

Артист розповів, що проходить лікування в Москві. У жовтні 2019 року він повідомив про рецидив захворювання.

Тимур Гайдуков Утро

Тимур Гайдуков МК

Ще 9 січня Тимур опублікував фото з дружиною в Instagram і написав, що "бадьорий наскільки це можливо". Він подякував фоловерам за підтримку в боротьбі з хворобою.

10 січня на сторінці Гайдукова з'явилося повідомлення про те, що збір коштів на лікування закритий.

"Про стан: аналізи з ранку не дуже, піднялася температура, тому на вихідних у мене багато крапельниць", – написав росіянин у своєму останньому пості.

Останнє фото Гайдукова instagram.com/timurwedding

Новина про смерть зірки КВН викликала бурхливу реакцію мережі. Свої співчуття висловили як колеги чоловіка, який останнім часом працював ведучим, так і не знайомі з ним особисто люди.

Колега Гайдукова по КВН Олександра Дубровіна опублікувала знімок Тимура з чорною стрічкою і написала: "Ох не таку наступну твою фотку сподівалася викласти!"

Скріншот

Додамо, команда "Город Пятигорск" – чемпіон Вищої Ліги КВН 2013 року.

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