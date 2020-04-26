"Тобі хочеться успіхів Дудя": Тіматі жорстко розніс Собчак у мережі

Російський репер Тіматі різко висловився про телеведучу Ксенію Собчак після того, як вона розкритикувала витівки зірок у прямих ефірах у соцмережах.

Так, на особистій сторінці в Instagram Тіматі написав пост, в якому пригадав Собчак її скандальне минуле, а також звинуватив у хайпі.

Тіматі otvetkino.ru

"Світ логічний. Спочатку люди протикають губи, пишаючись рекордними переглядами, а потім твої програмні директори розривають телефон моєї піар-служби з проханням умовити Тіматі вийти з тобою в прямий ефір у твоїй програмі на Першому. У цьому світі дійсно все логічно: дитинство в МДІМВ, "беха" з водієм з кремлівським прапором і мигалкою (припис –без права обшуку), олігархи, кокаїн в "Дягілєва", серіал "Блондинка в шоколаді", "Дом-2", премія "Муз-ТВ" , балотування в президенти РФ, тиша після і... тарарам! Своя програма на Першому каналі!", – написав Тіматі.

Instagram @timatiofficial

"Тобі дуже хочеться бути в категорії Познера, я розумію, але ти не тягнеш. Тобі хочеться успіхів Дудя, але теж щось не дотягують цифри, ну ніяк. І, звичайно, світ логічний. Тобі потрібен хайп набагато більше інших, ти ж маленький вампір. Саме тому на своє весілля ти приїхала на катафалку, заздалегідь попередивши про це всю пресу. Ну, просто зізнайся, що тобі потрібна увага й цитованість і плюс трохи образи на мене. Кинь ти це. Залиш старого репера невдаху, поганого продюсера й жахливого бізнесмена догнивати разом з блогерами в їх ефірах. Це зовсім не "топ" і не приклад для наслідування. Живи своїм життям і покажи нам всім, як ти можеш вивозити самостійні програми про реальні цікаві речі в світі, як це робить Дудь зараз, а не на чварах, скандалах і чужому хайпі", – додав репер.

Ксенія Собчак spletnik.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ксенія Собчак висміяла думку ексучасниці шоу "Дом-2" Вікторії Боні про те, що коронавірус – це вигадка, яка з'явилася в результаті всесвітньої змови.

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