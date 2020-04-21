Тіматі скалічив себе в прямому ефірі з Івлєєвою

Марія Дідик люди 23:59, 21.04.2020 Оновлено: 00:23, 22.04.2020

Відомий російський репер Тіматі скалічив себе під час прямого ефіру з блогеркою Настею Івлєєвою. Так, артистові довелося виконати безліч завдань, одним з яких було пробити собі якусь частину тіла.

Запис ефіру опублікували в соціальній мережі Youtube (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

Крім того, Тіматі під час ефіру підпалив власну руку, а також обмазав обличчя малярською фарбою.

Скріншот з відео

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Івлєєва і соліст російського гурту Little Big Ілля Прусікін побили себе в прямому ефірі.

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