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23 грудня • оновлено в 10:00
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Тіматі кинули мордою в підлогу, і він перелякався: відео

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Співака Тіматі люди в камуфляжі і з автоматами кинули мордою в підлогу, і він перелякався.

Відео з інцидентом співак опублікував в Інстаграм з поясненням, що це його так розіграли в США.

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При цьому Тіматі дав зрозуміти, що спочатку злякався, прийнявши все всерйоз.

Пранк влаштував блогер kingvitaly.

"Мій російський корреш @igorzag здав мене і покликав @kingvitaly, щоб той організував і зняв зі мною пранк, поки я був в ЛА. Я, треба сказати, не відразу зрозумів, що взагалі відбувається, оскільки в штатах такі речі трапляються і краще в ці моменти взагалі не смикатися. Скажу чесно, сек на 30 у нього вийшло, факт)) після я просто намагався зрозуміти, хто там кричить з акцентом з під маски? Тупняк рідкісний)) Віталій, дорогий мій, приїжджай до Москви, я тобі тут такий пранк влаштував би... ти б на третю добу тільки зрозумів, що ми жартуємо", - прокоментував відео Тіматі.

Мій Русский корінець @igorzag здав мене і покликав @kingvitaly що б той організував і зняв зі мною Пранк, поки я був в ЛА. Я треба сказати не відразу зрозумів що взагалі відбувається, тк в штатах такі речі трапляються і краще в ці моменти взагалі не смикатися. З цього скажу чесно, сек на 30 у нього вийшло, факт)) після я просто намагався зрозуміти хто там кричить з акцентом з під маски 🤣🤣🤣? Тупняк рідкісний)) Віталій, дорогий мій, приїжджай до Москви, я тобі тут такий Пранк влаштував би ... ти б на 3е добу тільки зрозумів що ми жартуємо 🤣🤣🤣

Публікація від Black Star (@timatiofficial)

У kingvitaly в Інстаграм понад 3 млн підписників. Він там публікує вельми провокаційні і відверті речі.

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Особа
Тіматі
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