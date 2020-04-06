"Покладуть в загальну могилу!" Тіло загиблого в РФ порноактора не можуть доставити в Україну

Тіло скандального блогера і порноактора Павла Петеля, який загинув у ДТП в Підмосков'ї, не можуть доставити на батьківщину – в Україну через закриті кордони.

Так, про це на своїй сторінці в Instagram заявив його друг, б'юті-блогер Сергій Остриков. Чоловік також додав, що, найімовірніше, Павла доведеться ховати в Росії.

Павло Петель Фото: instagram/petelhouse

"Мій друг загинув. За російським законодавством я Павлу ніхто, і тут у нього немає нікого з рідних. При поточній ситуації із закритими кордонами тіло на батьківщину в Україну, швидше за все, не відправлять. Сім'я при закритих кордонах теж не зможе приїхати з України. Я не знаю, що буде, якщо цим ніхто не займеться. У загальну могилу покладуть? Або може варто зробити кремацію? Але як передати документи на це рішення з іншої країни?" – написав Остриков.

Павло Петель Фото: instagram/petelhouse

Раніше OBOZREVATEL опублікував серію найсміливіших і найвідвертіших фото Павла Петеля, якими він ділився з шанувальниками у своїх соцмережах.

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