Головна Новини
14 січня • оновлено в 13:36
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Обливали водою та копали: Тілля Ліндеманна побили на відео

1.8т
Читати матеріал російською

Німецький співак, лідер гурту Rammstein Тілль Ліндеманн презентував новий кліп на пісню Ach so gern. Так, у деяких сценах показали, як зірку жорстко б'ють.

Відповідне відео було опубліковане на офіційному YouTube-каналі Ліндеманна. За сюжетом кліпу, герой Тілля сидить у в'язниці за багаторазове зґвалтування жінок. Він згадує відверті сцени зі своїми жертвами, поки його обливають водою та копають (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Обливали водою та копали: Тілля Ліндеманна побили на відео
Обливали водою та копали: Тілля Ліндеманна побили на відео
Обливали водою та копали: Тілля Ліндеманна побили на відео
Новини
Скучила за Ліндеманном? Лобода в Урганта заспівала німецькою. Відео

Зазначимо, що за добу кліп зібрав майже 77 тисяч переглядів. Однак можливість його коментувати відключена.

Обливали водою та копали: Тілля Ліндеманна побили на відео
Обливали водою та копали: Тілля Ліндеманна побили на відео
Обливали водою та копали: Тілля Ліндеманна побили на відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Світлана Лобода знялася у кліпі Тілля Ліндеманна Frau&Mann. За сюжетом персонаж співака спробував зґвалтувати героїню Лободи. Цей кліп викликав скандал у мережі.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Тілль Ліндеманн
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
7
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги