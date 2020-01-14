Обливали водою та копали: Тілля Ліндеманна побили на відео

Німецький співак, лідер гурту Rammstein Тілль Ліндеманн презентував новий кліп на пісню Ach so gern. Так, у деяких сценах показали, як зірку жорстко б'ють.

Відповідне відео було опубліковане на офіційному YouTube-каналі Ліндеманна. За сюжетом кліпу, герой Тілля сидить у в'язниці за багаторазове зґвалтування жінок. Він згадує відверті сцени зі своїми жертвами, поки його обливають водою та копають (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що за добу кліп зібрав майже 77 тисяч переглядів. Однак можливість його коментувати відключена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Світлана Лобода знялася у кліпі Тілля Ліндеманна Frau&Mann. За сюжетом персонаж співака спробував зґвалтувати героїню Лободи. Цей кліп викликав скандал у мережі.

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