"Тільки порнографія на думці!" Чоловік Корольової повністю роздягнувся на камеру

Чоловік української співачки Наташі Корольової, якій СБУ заборонила в'їзд до країни, Сергій Глушко показав повністю оголене фото. Так, він сфотографував своє відображення в дзеркалі, прикрившись статуеткою.

Фото опубліковане на сторінці чоловіка в Instagram.

instagram.com/tarzan___official

"І Наташа така ж, тільки порнографія на думці! Вона забула, як позувала в порно, соромисько та ганьба, дуже принизливо! Ну, може, мода зараз така! Себе так опускати", "Навіщо виставляти своє тіло? Смішно!", "У Наташі завжди був поганий смак", "Задовбав своїм оголенням... Є ще що показати, чи це межа його можливостей?" – коментують знімок у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Корольова пожартувала над рідною мовою та потрапила в скандал.

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