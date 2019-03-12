"Ти взагалі такого не знаєш": відомий актор підколов Собчак за розрив з Віторганом

Популярний російський актор, зірка фільму "Гуморист" Олексій Агранович підколов журналістку Ксенію Собчак за її розрив з Максимом Віторганом. Так, він зазначив, що вона зараз "не знає таку людину".
Крім того, він заявив, що Віторган пробувався на головну роль у фільмі "Гуморист". Про це Аграновіч повідомив в інтерв'ю в програмі "Обережно Собчак".
Олексій Агранович і Ксенія Собчак
Скріншот з відео
В інтерв'ю Собчак актор розповів про те, що на головну роль у фільмі "Гуморист пробувався репер Оксімірон і актор Михайло Шатс.
"Мені чомусь здається, що Максим Віторган пробувався на цю роль. Ну, ти ж взагалі не знаєш таку людину", - сказав Агранович.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і Віторган одружилися в лютому 2013 року. З 2016-му у них народився син.
В кінці 2018 го в мережі з'явилися докази того, що відносини пари виявилися на грані розриву, оскільки Собчак закрутила роман з російським режисером Костянтином Богомоловим.
21 січня чоловік Собчак побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Зокрема повідомлялося, що Віторган був п'яним.
Нещодавно Максим в нецензурній формі висловився про те, як ставиться до конфлікту з Богомоловим і чутки про розлучення з Собчак.
6 березня Ксенію помітили разом з Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися на офіційному заході в щоку.
Увечері, 7 березня Собчак і Віторган написали однакові тексти про те, що давно вже не живуть разом.
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