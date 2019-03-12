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"Ти взагалі такого не знаєш": відомий актор підколов Собчак за розрив з Віторганом

2.1тЧитати матеріал російською

Популярний російський актор, зірка фільму "Гуморист" Олексій Агранович підколов журналістку Ксенію Собчак за її розрив з Максимом Віторганом. Так, він зазначив, що вона зараз "не знає таку людину".

Крім того, він заявив, що Віторган пробувався на головну роль у фільмі "Гуморист". Про це Аграновіч повідомив в інтерв'ю в програмі "Обережно Собчак".

Олексій Агранович і Ксенія Собчак

Олексій Агранович і Ксенія Собчак

Скріншот з відео

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В інтерв'ю Собчак актор розповів про те, що на головну роль у фільмі "Гуморист пробувався репер Оксімірон і актор Михайло Шатс.

"Мені чомусь здається, що Максим Віторган пробувався на цю роль. Ну, ти ж взагалі не знаєш таку людину", - сказав Агранович.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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