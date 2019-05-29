"Ти себе зганьбила": Полякову розгромили в мережі за жахливу рекламу морозива

Популярну українську співачку Олю Полякову розкритикували в мережі через рекламу морозива, в якій вона взяла участь. Так, артистка з'явилася на відео в купальнику, головному уборі і на підборах.

Шанувальникам артистки не сподобався ролик, який розмістили в Youtube. Вони залишили безліч негативних коментарів.

Оля Полякова Скріншот з відео

"Переграє жахливо", "Справи схоже зовсім погано пішли, раз опускаетесь до рівня реклами морозива", "Жахливо! Прямо, як ранок у дитячому садку", "Ну і цирк", "Ганьба", "Ти себе зганьбила", - пишуть в мережі.

Скріншот з відео

Полякова у оточенні дівчат Скріншот з відео

Полякова одягнута у відвертий одяг Скріншот з відео

Полякова танцює разом з гігантським морозивом Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Полякова поділилася з шанувальниками знімками, на яких позує абсолютно оголеною. Багатьох обурили ці кадри з голими сідницями після того, як Полякова розкритикувала модель і телезірку Кім Кардашьян через її стиль і демонстрацію сідниць. Зі співачкою тоді не погодилася Наталя Могилевська, але більша частина користувачів була на боці Полякової.

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