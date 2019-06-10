"Ти що, ох**ла?" Лазарєв гучно поскандалив із Лободою на публіці

Російський співак Сергій Лазарєв поскандалив із епатажною українкою Світланою Лободою, обматюкавши її на церемонії вручення премії МузТВ.

Співак наїхав на володарку премії "Найкраща співачка року" на очах у зіркових колег. Свідки інциденту розповіли, що до них долинула фраза: "Ти що, ох**ла? Типу найкрутіша?". Про це повідомив Telegram-канал Super.

Як виявилося, причиною зіркової сварки стало невдоволення Лазарєва тим, що Лобода у фіналі церемонії виконала аж 6 пісень, а Сергій через технічні проблеми не зміг представити свій номер, з яким виступав на Євробаченні.

Лобода і Лазарєв ВладТайм

У підсумку після виступу співачки глядачі почали розходитися із зали, що також дуже розлютило Лазарєва. Зрештою зірки посварилися і відписалися одне від одного у соціальних мережах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році на російській премії МузТВ були висунуті багато українських зірок як номінанти. Так, на шоу в РФ претендентами на перемогу в різних категоріях були: Світлана Лобода, Ані Лорак, Віра Брежнєва, Йолка, Макс Барських, KAZKA, MARUV, Artik & Asti та "Время и Стекло".

Деякі музиканти відмовилися від участі у заході, тоді як частина з них вирушили розважати російську публіку.

Лорак прийшла на премію з дочкою і вбралася у відверту сукню на червону доріжку, що викликало гнів серед шанувальників.

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