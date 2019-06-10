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"Ти що, ох**ла?" Лазарєв гучно поскандалив із Лободою на публіці

3.8тЧитати матеріал російською

Російський співак Сергій Лазарєв поскандалив із епатажною українкою Світланою Лободою, обматюкавши її на церемонії вручення премії МузТВ.

Співак наїхав на володарку премії "Найкраща співачка року" на очах у зіркових колег. Свідки інциденту розповіли, що до них долинула фраза: "Ти що, ох**ла? Типу найкрутіша?". Про це повідомив Telegram-канал Super.

Як виявилося, причиною зіркової сварки стало невдоволення Лазарєва тим, що Лобода у фіналі церемонії виконала аж 6 пісень, а Сергій через технічні проблеми не зміг представити свій номер, з яким виступав на Євробаченні.

Лобода і Лазарєв

Лобода і Лазарєв

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У підсумку після виступу співачки глядачі почали розходитися із зали, що також дуже розлютило Лазарєва. Зрештою зірки посварилися і відписалися одне від одного у соціальних мережах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році на російській премії МузТВ були висунуті багато українських зірок як номінанти. Так, на шоу в РФ претендентами на перемогу в різних категоріях були: Світлана Лобода, Ані Лорак, Віра Брежнєва, Йолка, Макс Барських, KAZKA, MARUV, Artik & Asti та "Время и Стекло".

Деякі музиканти відмовилися від участі у заході, тоді як частина з них вирушили розважати російську публіку.

Лорак прийшла на премію з дочкою і вбралася у відверту сукню на червону доріжку, що викликало гнів серед шанувальників.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Сергій ЛазарєвСвітлана Лобода (LOBODA)
Теги
Новини Росіїчутки
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леня зе
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типа, обоз опять пи3ди7
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