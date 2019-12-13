"Ти прекрасна!" Тодоренко блиснула грудьми в відвертому купальнику

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, показала яскраве фото зі свого відпочинку. На ньому вона позувала в купальнику з дуже глибоким вирізом.
Фото Тодоренко розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Регіна Тодоренко
instagram.com/reginatodorenko
# доброеутро починається з йоги 🧘♀️ В сторіз проводжу опитування, яке кількість людей займається йогою з 7млн. Чекаю ваших відповідей! Спасибі 🙏🏻 # регінатодоренко Пишіть в коментах, з якого ви міста і скільки займаєтеся йогою 🙏🏻 Мені ось за останній час полюбилася джівамукті Йога)
"Ти прекрасна", "Мама Регіна в прекрасній формі", "Я просто тебе обожнюю, красива, весела, сама класна ведуча", - пишуть в мережі.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведуча Регіна Тодоренко розридалася у Собчак через цькування в Україні.
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