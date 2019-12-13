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13 грудня • оновлено в 11:36
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"Ти прекрасна!" Тодоренко блиснула грудьми в відвертому купальнику

2.1т
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Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, показала яскраве фото зі свого відпочинку. На ньому вона позувала в купальнику з дуже глибоким вирізом.

Фото Тодоренко розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

instagram.com/reginatodorenko

Новини
Тодоренко після сліз у Собчак потрапила в рай і намокла там у білій маєчці

"Ти прекрасна", "Мама Регіна в прекрасній формі", "Я просто тебе обожнюю, красива, весела, сама класна ведуча", - пишуть в мережі.

"Ти прекрасна!" Тодоренко блиснула грудьми в відвертому купальнику
"Ти прекрасна!" Тодоренко блиснула грудьми в відвертому купальнику
"Ти прекрасна!" Тодоренко блиснула грудьми в відвертому купальнику

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведуча Регіна Тодоренко розридалася у Собчак через цькування в Україні.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Регіна Тодоренко
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Тфу!!!!сосна рублевая!
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