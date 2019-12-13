"Ти прекрасна!" Тодоренко блиснула грудьми в відвертому купальнику

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, показала яскраве фото зі свого відпочинку. На ньому вона позувала в купальнику з дуже глибоким вирізом.

Фото Тодоренко розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Регіна Тодоренко instagram.com/reginatodorenko

Новини Тодоренко після сліз у Собчак потрапила в рай і намокла там у білій маєчці

"Ти прекрасна", "Мама Регіна в прекрасній формі", "Я просто тебе обожнюю, красива, весела, сама класна ведуча", - пишуть в мережі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведуча Регіна Тодоренко розридалася у Собчак через цькування в Україні.

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