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13 вересня • оновлено в 12:20
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"Ти прекрасна!" Солістка KAZKA вразила мережу величезними грудьми

2.7т Читати матеріал російською

Солістка гурту КАZKA Олександра Зарицька порадувала шанувальників новим знімком. Так, на ньому вона позувала в топі з глибоким декольте, яке демонструвало форми співачки.

Знімок Зарицька розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Ти прекрасна!" Солістка KAZKA вразила мережу величезними грудьми

"Саша, ти талановита! Не слухай нікого! Тобі йде твоя повнота і худнути тобі не потрібно", "Ти прекрасна! Ти не звичайна! Ти особлива", "Саша, напевно, закохалася", "Видно, що ти не була святою", - пишуть в мережі.

"Ти прекрасна!" Солістка KAZKA вразила мережу величезними грудьми
"Ти прекрасна!" Солістка KAZKA вразила мережу величезними грудьми
"Ти прекрасна!" Солістка KAZKA вразила мережу величезними грудьми
"Ти прекрасна!" Солістка KAZKA вразила мережу величезними грудьми
"Ти прекрасна!" Солістка KAZKA вразила мережу величезними грудьми
"Ти прекрасна!" Солістка KAZKA вразила мережу величезними грудьми

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександра Зарицька спантеличила користувачів мережі неоднозначним особистим зізнанням. Зірка розповіла, що закохалася і тепер "не знає, як з цим жити".

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Особа
Саша Зарицька
Місце
Україна
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