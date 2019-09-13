"Ти прекрасна!" Солістка KAZKA вразила мережу величезними грудьми

Солістка гурту КАZKA Олександра Зарицька порадувала шанувальників новим знімком. Так, на ньому вона позувала в топі з глибоким декольте, яке демонструвало форми співачки.

Знімок Зарицька розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Саша, ти талановита! Не слухай нікого! Тобі йде твоя повнота і худнути тобі не потрібно", "Ти прекрасна! Ти не звичайна! Ти особлива", "Саша, напевно, закохалася", "Видно, що ти не була святою", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександра Зарицька спантеличила користувачів мережі неоднозначним особистим зізнанням. Зірка розповіла, що закохалася і тепер "не знає, як з цим жити".

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