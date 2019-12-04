"Ти не Алла Пугачова!" Лоліта розлютила мережу дивним вбранням

Російська співачка Лоліта Мілявська розбурхала користувачів мережі новими фото з премії Music Box. Вона з'явилася на церемонії нагородження у відвертому вбранні.

Лоліта позувала перед фотокамерами в боді й прозорому комбінезоні. Знімки вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Лоліта Експрес газета

"Так, ще не дописала Лоліта, що тобі треба в 56? Хлопчика на років так 20 молодшого? Ти ж не Алла Пугачова. Подивися на себе в дзеркало, на жаль, ти жахлива", "Одні понти. Насправді нещасна баба. Хабалка. А колишній повівся, як чоловік", "Лола! Навіщо ж тобі таке вбрання?", "Може треба змінити модельєра? У кожного свій смак, з ним не сперечаються, але для такої прекрасної, в розквіті років жінки - вбрання просто вульгарне", – пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Мілявська заявила, що під час розлучення з чоловіком Дмитром Івановим вигнала його з дому, давши йому з собою значну суму грошей. 14 листопада співачці виповнилося 56 років. Найбільш провокаційні та гарячі фото можна подивитися в нашому матеріалі.

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