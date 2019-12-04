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4 грудня • оновлено в 13:34
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"Ти не Алла Пугачова!" Лоліта розлютила мережу дивним вбранням

1.4т
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Російська співачка Лоліта Мілявська розбурхала користувачів мережі новими фото з премії Music Box. Вона з'явилася на церемонії нагородження у відвертому вбранні.

Лоліта позувала перед фотокамерами в боді й прозорому комбінезоні. Знімки вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Лоліта

Лоліта

Експрес газета

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"Так, ще не дописала Лоліта, що тобі треба в 56? Хлопчика на років так 20 молодшого? Ти ж не Алла Пугачова. Подивися на себе в дзеркало, на жаль, ти жахлива", "Одні понти. Насправді нещасна баба. Хабалка. А колишній повівся, як чоловік", "Лола! Навіщо ж тобі таке вбрання?", "Може треба змінити модельєра? У кожного свій смак, з ним не сперечаються, але для такої прекрасної, в розквіті років жінки - вбрання просто вульгарне", пишуть в мережі.

"Ти не Алла Пугачова!" Лоліта розлютила мережу дивним вбранням
"Ти не Алла Пугачова!" Лоліта розлютила мережу дивним вбранням
"Ти не Алла Пугачова!" Лоліта розлютила мережу дивним вбранням
"Ти не Алла Пугачова!" Лоліта розлютила мережу дивним вбранням

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Мілявська заявила, що під час розлучення з чоловіком Дмитром Івановим вигнала його з дому, давши йому з собою значну суму грошей. 14 листопада співачці виповнилося 56 років. Найбільш провокаційні та гарячі фото можна подивитися в нашому матеріалі.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Лоліта
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