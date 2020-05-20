"Ти наступний!" Ласточкін розповів про несподівану розмову із Зеленським

Український комік Ігор Ласточкин розповів про листування з Володимиром Зеленським. Так, він написав йому повідомлення з привітаннями, в день, коли відбувся перший обмін військовополоненими.

Про це Ласточкин розповів в підкасті 2POPODCAST. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У мене був телефон Зеленського, але я ніколи не дзвонив, нічого не писав. Але, коли був перший обмін військовополоненими, я дивився це все по телевізору з грудкою в горлі. Такий момент був дуже делікатний, сильно зворушливий. І я думаю – дай напишу. написав "Спасибі за те, що ти людина" – без претензії на відповідь. І він мені відповів "Спасибі за підтримку", і далі написав "Готуйся, ти наступний". Я ще відповів "Та ні, я так не вивезу точно", – сказав він.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Ласточкин розповів про розмову з Володимиром Зеленським, яка відбулася ще до того, як він став президентом України.