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20 травня • оновлено в 18:13
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"Ти наступний!" Ласточкін розповів про несподівану розмову із Зеленським

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Український комік Ігор Ласточкин розповів про листування з Володимиром Зеленським. Так, він написав йому повідомлення з привітаннями, в день, коли відбувся перший обмін військовополоненими.

Про це Ласточкин розповів в підкасті 2POPODCAST. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ти наступний!" Ласточкін розповів про несподівану розмову із Зеленським

"У мене був телефон Зеленського, але я ніколи не дзвонив, нічого не писав. Але, коли був перший обмін військовополоненими, я дивився це все по телевізору з грудкою в горлі. Такий момент був дуже делікатний, сильно зворушливий. І я думаю – дай напишу. написав "Спасибі за те, що ти людина" – без претензії на відповідь. І він мені відповів "Спасибі за підтримку", і далі написав "Готуйся, ти наступний". Я ще відповів "Та ні, я так не вивезу точно", – сказав він.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Ласточкин розповів про розмову з Володимиром Зеленським, яка відбулася ще до того, як він став президентом України.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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