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"Ти інфікований!" Топалов підлизався до Путіна і викликав гнів росіян

1.4тЧитати матеріал російською

Російський співак Влад Топалов, чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко, викликав гнів прихильників підлеслевим висловлюванням щодо президента РФ Володимира Путіна.

Про своє ставлення до глави Кремля він написав на своїй сторінці в Instagram. Починався пост Топалова необразливо: він поставив фоловерам кілька питань.

Влад Топалов

Влад Топалов

Зокрема, його цікавила думка про документальний фільм "Залишаючи Неверленд". Також він запитав, чи дивилися користувачі "Троцький" з Костянтином Хабенським. Топалов пояснив, що його ці теми хвилюють, але хотілося б знати, що саме прихильники думають про початок XX століття, революцію, Більшовиків, до чого привів їх курс і політика в цілому.

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"Відразу скажу. Давайте не обговорювати нинішню політику. Особисто я в захваті від нашого президента і не збираюся це обговорювати. Це моя чітка позиція і я її готовий аргументувати. Але сьогодні не про це. Мені цікаво, ті, хто знають історію, що думаєте? Стільки різних думок про Сталіна, про Леніна. Мені так дивно часом чути: "от би Сталіна! При ньому жили краще, країна була кращою", але мені здається, ці люди просто чують ці слова десь, від не надто освічених людей і потім тупо повторюють, не знаючи насправді, хто були ці особи, що вони зробили, якими людьми були і які методи застосовували. Тільки давайте без хамства і дурниць", – написав Топалов.

"Ти інфікований!" Топалов підлизався до Путіна і викликав гнів росіян

Багатьох в коментарях розлютила фраза про Путіна. Росіяни пригадали і корупцію, і злодіїв, і бідний народ. А Топалову порадили не лізти в політику, а займатися тим, чим він вміє.

Думав написати довгий і розумний текст, але, думаю, немає в ньому сенсу. Спершу коротко. У мене 2 питання. Різних, але тим не менше. 1) чи дивилися ви "Залишаючи Неверленд"? Що ви думаєте? Тільки чесно .... 2) чи дивилися ви "Троцький"? З К.Хабенський в головній ролі. Що думаєте особисто про Троцького? Що думаєте про початок 20-го століття? Про Революції? Про більшовиків, про те, до чого привів їх курс і політика в цілому. Це ті теми, які мене цікавлять і хвилюють. Звичайно, у мене є СВОЄ думка. Я з радістю вам її висловлю або в прямому ефірі, або наступним постом. Відразу скажу. Давайте не обговорювати нинішню політику. Особисто я в захваті від нашого Президента і не збираюся це обговорювати. Це моя чітка позиція і я її готовий аргументувати. Але сьогодні не про це. Мені цікаво, ті, хто знають історію, що думаєте ....? Стільки різних думок ... про Сталіна, про Леніна. Мені так дивно часом чути: "от би Сталіна! При ньому жили краще, країна була краще" але мені здається, ці люди просто чують ці слова десь, від не надто освічених людей і потім тупо повторюють, не знаючи насправді, хто були ці особи, що вони зробили, якими людьми були і які методи застосовували .... Тільки давайте без хамства і дурниць. По справі. Гарного вечора! #vtteam #vladtopalov #vladtopalovofficial #jeeprussia #sennheiserrussia # владтопалов

Допіс, Поширення Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

"Якщо вам подобається політика Путіна, то ви вже інфіковані ла*ом і намагаєтеся його розкидати. Співайте краще, поки співається. Для х**ні досить персонажів", "Як можна бути в захваті від управління злодіїв", "Коли людина живе матеріально забезпечено, то і президент для нього буде хорошим! А тепер треба запитати у пенсіонерів і бюджетників, чи подобається їм жити при Путіні? Путін сам створив таку обстановку, що його і нашу Рашу ненавидять у всьому світі! Влад, спустися з небес на Землю і подивися в бідні очі народу, перш ніж розхвалювати нашого президента! Гидко навіть", – обурилися в мережі.

"Ти інфікований!" Топалов підлизався до Путіна і викликав гнів росіян
"Ти інфікований!" Топалов підлизався до Путіна і викликав гнів росіян

Також Топалова попросили аргументувати свій "захват" від Путіна, і перерахували ще цілий список проблем в Росії при владі його улюбленого президента.

"У фразі про президента, все ясно, куди, навіщо і з ким звалила Регіна. Прикро", "Як можна бути в захваті, коли навколо стільки злодійства?! І все це покривається! Коли величезна кількість людей, з освітою і не тільки, змушені виживати?! Суспільство капітально поділилося на класи. Вчителі, лікарі, інженери отримують копійки. Освіта стає платною, медицина платна і так далі. Для чого ми платимо податки? Для того, щоб хтось купив собі чергову яхту?! Як від цього можна бути в захваті", – запитали співака.

"Ти інфікований!" Топалов підлизався до Путіна і викликав гнів росіян
"Ти інфікований!" Топалов підлизався до Путіна і викликав гнів росіян
"Ти інфікований!" Топалов підлизався до Путіна і викликав гнів росіян
"Ти інфікований!" Топалов підлизався до Путіна і викликав гнів росіян

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 грудня у Тодоренко і Топалова народилася дитина. Після пологів співачка часто піддавалася жорсткій критиці.

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Особи
Володимир ПутінВлад Топалов
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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