"Ти хрещений?" Харламов і Білий познущалися над Соловйовим

Популярні російські коміки Гарік Харламов і Руслан Білий в шоу "Ошуительное Хоу" висміяли журналіста і пропагандиста Кремля Володимира Соловйова.

Так, вони зазначили, що ходити на його радіо-шоу страшно. Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі програми. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Треба було до Соловйова на радіо сходити", - заявив Білий.

Скріншот з відео

Харламов відповів йому, що "там страшно".

"Та там страшно, ти чого? Ти хрещений? Ні? Ну тоді йди", - сказав комік.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!

Як раніше писав OBOZREVATEL, резидент Comedy Club Гарік Харламов жорстко висміяв топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова, який постійно говорить про панування Росії на всій планеті.

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