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30 листопада • оновлено в 11:14
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"Ти хрещений?" Харламов і Білий познущалися над Соловйовим

18.8т
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Популярні російські коміки Гарік Харламов і Руслан Білий в шоу "Ошуительное Хоу" висміяли журналіста і пропагандиста Кремля Володимира Соловйова.

Так, вони зазначили, що ходити на його радіо-шоу страшно. Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі програми. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Ти хрещений?" Харламов і Білий познущалися над Соловйовим
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"Чий Крим?" Відомий блогер жорстко висміяв Собчак
"Треба було до Соловйова на радіо сходити", - заявив Білий.
"Ти хрещений?" Харламов і Білий познущалися над Соловйовим

Скріншот з відео

Харламов відповів йому, що "там страшно".

"Та там страшно, ти чого? Ти хрещений? Ні? Ну тоді йди", - сказав комік.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!

Як раніше писав OBOZREVATEL, резидент Comedy Club Гарік Харламов жорстко висміяв топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова, який постійно говорить про панування Росії на всій планеті.

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Автор
Марія Дідик
Особи
Володимир Соловйов Гарік Харламов
Місце
Росія
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