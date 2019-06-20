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"Ти божевільна!" Напівгола Сєдокова записала відео і викликала ажіотаж

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Українська співачка Анна Сєдокова викликала ажіотаж у мережі роликом, на якому показала екстремальну розвагу.

Напівгола зірка в купальнику розсікала на швидкості на квадроциклі, трясучи пишними формами (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Ти crazy", – кричав мені чоловік на пляжі, а як у цьому світі залишатися нормальною? Життя з дивовижними сценаріями, що кожну секунду вибиває тебе зі звичної дороги. І тільки ти на секундочку начебто розумієш, що відбувається, як раз і "ось новий поворот". Тому, бути crazy – це єдиний спосіб вижити, так і запишіть", – підписала вона під відео.

Сєдокова на квадроциклі

Сєдокова на квадроциклі

Кадр із відео

Новини
Гола Сєдокова викликала гнів мережі вульгарним фото

Ролик Сєдокової в купальнику викликав різну реакцію в соцмережі. Деякі були в захваті та навіть перелякалися за співачку. Також на неї накинулися з критикою через нову демонстрацію тіла.

"Труси не розбий", "Більше крім як д*пою похвалитися немає чим", "Ти б голяка ще прокотилася, силіконова мишо", "Так реально мені було за тебе страшно", "Напівгола практично на всіх фотках, не тільки на пляжі", "А як целюліт трясеться", Понти дорожче грошей", – відреагували в мережі.

Анна Сєдокова катається в купальнику

Анна Сєдокова катається в купальнику

Скріншот

"Ти божевільна!" Напівгола Сєдокова записала відео і викликала ажіотаж
"Ти божевільна!" Напівгола Сєдокова записала відео і викликала ажіотаж
"Ти божевільна!" Напівгола Сєдокова записала відео і викликала ажіотаж
"Ти божевільна!" Напівгола Сєдокова записала відео і викликала ажіотаж
"Ти божевільна!" Напівгола Сєдокова записала відео і викликала ажіотаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Сєдокова нарвалася на критику за рекламу блискіток для тіла. Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили обурення.

Крім того, співачка обурила користувачів відвертим відео. Вона позувала в боді та прозорих лосинах.

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Особа
Анна Сєдокова
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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