The Weeknd звинуватив організаторів "Ґреммі-2021" в корупції: що сталося

Популярний американський репер The Weeknd непотрапив ні в одну з номінацій на премію "Ґреммі-2021" і звинуватив її організаторів в корупції.

Свою претензію він висловив на особистій сторінці в Instagram. Зазначимо, що у 2020 році артист випустив дуже успішний альбом – After Hours і пісню Blinding Lights, яка в серпні встановила рекорд, протримавшись у п'ятірці чарту Billboard. Однак, попри це, The Weeknd не отримав шанс боротися за престижну нагороду "Ґреммі".

"Ґреммі залишається корумпованою. Ви заборгували прозорість мені, моїм фанатам та всій індустрії", – написав репер.

За інформацією TMZ, причиною такого вчинку став той факт, що репер хотів виступити одночасно на Суперкубку і премії "Ґреммі", а організатори хотіли отримати ексклюзивний контент від The Weeknd. Оскільки вони не досягли своєї мети – образилися на репера і "забули" про нього, не давши йому жодної номінації.

Глава "Ґреммі" Харві Мейсон-молодший вже відповів The Weeknd в офіційній заяві.

"Ми розуміємо, що The Weeknd розчарований. Я теж здивований і співчуваю йому. Цьогоріч у нього вийшла чудова музика. На жаль, цьогоріч номінантів менше, ніж артистів, які заслуговують номінацію. Голосування у всіх категоріях закінчилося задовго до оголошення, що він виступить на Суперкубку", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська академія мистецтва і науки звукозапису оголосила номінантів на 63-у премію "Ґреммі". Церемонія вручення нагород відбудеться 31 січня 2021 року в Лос-Анджелесі.