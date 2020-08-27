The Hardkiss і MONATIK викликали захват мережі кліпом на українськомовну пісню. Відео
Популярний рок-гурт The Hardkiss і мультиартист MONATIK презентували спільну українськомовну композицію "Кобра" та кліп на неї.
Відповідне відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі The Hardkiss. Зазначимо, що в кліпі солістка колективу Юлія Саніна виконує пісню в розкішному будинку, тоді як MONATIK прогулюється вулицею. У фіналі кліпу вони зустрічаються і продовжують співати композицію на тлі місяця (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
Автором тексту пісні виступила Юлія Саніна, музику вона написала разом зі своїм чоловіком, музикантом і креативним продюсером гурту Валерієм Бебком. Він також виступив режисером кліпу.
Зазначимо, що шанувальники в захваті від спільної роботи гурту The Hardkiss та MONATIK'а.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український гурт "Океан Ельзи" після тривалої перерви випустив кліп на нову пісню "Коли ми станем собою".